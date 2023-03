Frp ber Kjerkol rydde opp i Helseplattformen

St. Olavs hospital i Trondheim opplyser at over 16.000 elektroniske brev som er sendt de siste månedene, ikke er kommet fram til pasienter og fastleger. Det skyldes en systemfeil i Helseplattformen.

– Nå har helseministeren sittet altfor lenge på sidelinjen og sett på kaoset som foregår med Helseplattformen. Nå venter jeg at Kjerkol tar ansvaret hun er satt til å ha og sørger for at det blir kontroll og sikkerhet ved St. Olavs hospital, sier Frps helsepolitiker Bård Hoksrud.

– Det er svært alvorlig at det gang på gang skjer hendelser som går utover pasientsikkerheten i Midt-Norge. Dette er med på å svekke tilliten til helsevesenet. I Norge skal pasienter være sikre på at de får trygg behandling og oppfølgning. Slik situasjonen er nå, er det tydelig at pasientsikkerheten ikke er ivaretatt, sier han.

Hoksrud sier at Frp kommer til å fortsette å borre i saken i Stortinget.

[ Helsetilsynet ber om redegjørelse om innføringen av Helseplattformen ]