Den tiltalte i Frogner-drapssaken ba om unnskyldning i retten

Av Peter Tálos/NTB

– Jeg vil starte med å be om unnskyldning til etterlatte og familie og håper at vi kan forsones en gang i framtiden, sa 41-åringen da han tirsdag startet sin forklaring i Oslo tingrett.

50 år gamle Fevziye Kaya Sørebø ble drept med ni skudd ute på gaten i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april 2021.

Den 41 år gamle mannen som er tiltalt, erkjenner skyld etter tiltalen for forsettlig drap. Men han nekter for at drapet var overlagt, understreket hans forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, da saken startet mandag.

Foruten de profesjonelle aktørene og den tiltalte, er også den drepte kvinnens to døtre til stede i retten.

Byggeprosjekt over styr

Etter å ha bedt de etterlatte døtrene om unnskyldning, startet 41-åringen tirsdag morgen en omfattende forklaring om opptakten til drapet. Som venn av Sørebø-familien var han flere år tidligere blitt engasjert som en slags prosjektleder for å bygge en stor enebolig i Kristinelundveien i et av Oslos mest eksklusive boligområder, og for å bygge om en leilighet på Frogner.

Samarbeidet mellom tiltalte og Fevziye Kaya Sørebøs ektemann fungerte på et vis, til tross for forsinkelser og endringer underveis, men etter at ektemannen døde brått og uventet våren 2018, stanset all virksomhet på de to byggeplassene opp. 41-åringen fikk heller ikke direkte kontakt med enken. Han forklarte at tiden gikk og en kveld, uten forvarsel, fikk han alle sine private midler frosset. Han mistet jobben og ble nektet enhver form for sosialhjelp.

– Jeg kommer ingen vei. Jeg kan ikke engasjere en advokat for jeg har ikke penger å betale med, sa 41-åringen.

Like før jul 2020 ble han dømt i en sivil rettstvist til å betale nesten 12 millioner kroner. Han opplevde at dommen var gal og dypt urettferdig. Dommen ble forsøkt anket, men i løpet av vinteren følte 41-åringen at han må få snakke med Fevziye Kaya Sørebø privat og uten advokater til stede. På formiddagen 28. april møtte han henne i Tostrups gate på Frogner.

Tømte magasinet

Mens kvinnen ble sittende inne i bilen sin, forsøkte 41-åringen å spørre henne om rettsprosessen. Med seg hadde han en pistol som han hadde tatt fram for å true fram et svar.

– Det ble en trusselsituasjon fra min side, men det var egentlig for å få henne i tale. Jeg måtte få svar på ting som jeg ble beskyldt for og som ikke stemte, sa den tiltalte.

Han fikk ikke noe svar. Han forklarte at han ville fyre av et varselskudd, men at det ikke gikk av. Han skal ha vært i ferd med å snu seg vekk og gå vekk fra stedet.

– Så sier hun «så du skulle ta livet av meg. Da tok jeg ladegrep og tømte hele magasinet og gikk derfra, sa 41-åringen.

Forlik

Kort etter drapet stanset 41-åringen på E18 da etter at han hadde sett en politibil. Han ble pågrepet og erkjente hva som hadde skjedd.

– Nå har vi inngått et forlik i den sivile saken. Hadde man fått til en forhandlingsprosess tidligere hadde det kanskje ikke gått så langt, jeg vet ikke. Jeg har vært utrolig presset, sa 41-åringen i retten.

