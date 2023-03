Vedum og Støre lover at det ikke blir nye store skatteøkninger

– Vi har varslet en grunnrenteskatt for havbruk, og det kommer. Så har vi alltid en ambisjon om å få et mer rettferdig og omfordelende skattesystem. Men i vårt arbeid ligger det ikke planer om generelt økte skatter i Norge i den situasjonen vi er nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Ifølge avisen antyder de at statsbudsjettet for 2024 vil være ansvarlig, men med visse økninger på noen poster. Deriblant økes utgiftene til Forsvaret, flyktninger, sykehusene og støtten til Ukraina.

– Nye store skatteøkninger ligger ikke i vårt opplegg. Vi kommer med et opplegg for grunnrenteskatt. Vi har alltid justeringer for å sikre bedre fordeling, men det samlede skattetrykket skal ikke opp, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at man på tross av flere bølger med uforutsette hendelser, nå ser lyspunkter i tiden som kommer.

[ Sykepleier: – Ensomhet tar indirekte mange eldre menneskers liv ]