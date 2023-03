SV og Frp reagerer på Vedum og Støres skatteløfte: – Stoler ikke på dem

– Vi har varslet en grunnrenteskatt for havbruk, og det kommer. Så har vi alltid en ambisjon om å få et mer rettferdig og omfordelende skattesystem. Men i vårt arbeid ligger det ikke planer om generelt økte skatter i Norge i den situasjonen vi er nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Ifølge avisen antyder de at statsbudsjettet for 2024 vil være ansvarlig, men med visse økninger på noen poster. Deriblant økes utgiftene til Forsvaret, flyktninger, sykehusene og støtten til Ukraina.

– Nye store skatteøkninger ligger ikke i vårt opplegg. Vi kommer med et opplegg for grunnrenteskatt. Vi har alltid justeringer for å sikre bedre fordeling, men det samlede skattetrykket skal ikke opp, sier Støre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at man på tross av flere bølger med uforutsette hendelser, nå ser lyspunkter i tiden som kommer.

Frp stoler ikke på regjeringen

Sylvi Listhaug (Frp) stoler ikke på regjerings lovnader om at det ikke kommer noen store skatteøkninger.

– Før valget lovet Støre å ikke øke det samlede skattetrykket. Det var uaktuelt både for Ap og Sp å innføre grunnrenteskatt på havbruksnæringen, og for Sp var det uaktuelt å sitte i en regjering med en drivstoffpris på over 20 kroner literen, sier Listhaug.

Hun mener dette viser at regjeringen ikke er til å stole på.

– I tillegg vet de utmerket godt at SV kommer til å kreve enda flere skatte- og avgiftsøkninger de neste årene. Mitt råd til Støre og Vedum er å slutte å holde velgerne for narr.

Kaski vil gjeninnføre arveavgiften

SVs Kari Elisabeth Kaski er ikke særlig begeistret over Støres utspill. Ifølge henne må skattene opp for å skape handlingsrom i budsjettene og for å forhindre krise.

– Regjeringen må jo få flertall for budsjettet sitt, og da må de forhandle sammen med oss. Det er ingen tvil om at vi må fortsette en omlegging av skattesystemet hvor vi også øker inntektene gjennom å øke skattene for de rikeste fremover, sier hun til VG.

Hun sier skattene på arv, formue og eiendom bør opp. Dette kan også gjøres gjennom et skatteforlik på Stortinget utenom budsjettet.

– Jeg mener det vil være lurt av regjeringen å legge opp til en skattereform på Stortinget så vi får mer forutsigbarhet i hvordan skattesystemet skal bli fremover. Vi kommer til å ha et behov for å øke inntektene i årene som kommer, der hvert budsjett blir trangere og trangere. Det trengs en større omlegging, sier hun.

