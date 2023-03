Politiet skjøt varselskudd mot biltyv ved Gardermoen

Ingen ble skadd i hendelsen, opplyser Øst politidistrikt. Pågripelsen skjedde rett etter klokka 1 natt til mandag.

– I forbindelse med pågripelsen truet han politiet med et formentlig skytevåpen. Politiet avfyrte varselskudd. Ingen skadd, melder operasjonssentralen.

Ifølge Romerikes Blad fikk politiet først melding om et biltyveri på korttidsparkeringen ved Oslo lufthavn (OSL). Et vitne skal ha sett en mann hoppe inn i en bil og kjøre av sted. I nærheten av flyplassen stjal den antatte gjerningsmannen ifølge politiet en ny bil, hvorpå politiet fikk kontakt med ham, fulgte ham et kort stykke. Deretter skal begge ha stanset, og det ble en konfrontasjon, skriver avisa.

Våpenet viste seg å være et softgun.

– Men det er helt umulig å se at det ikke er ekte på avstand, og i hvert fall ikke midt på natta, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas.

Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om hendelsen.

