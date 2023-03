Frykter tørke i Europa – kan få konsekvenser for matutvalg i Norge

I Frankrike, Italia og Spania er det nå bekymring rundt lav vannstand og frykt for tørke. Det kan føre til mangel på frukt, bær og grønnsaker i Nord-Europa, skriver E24.

– Tørke her vil kunne føre til mangel på disse varene i nordeuropeiske butikkhyller, sier spesialrådgiver Arne Bardalen i Norsk institutt for bioøkonomi.

Nedbøren som har kommet siden i fjor, er ikke er nok til å fylle opp vannreservoarene mange steder. Dermed går man inn i vekstsesongen med et dårligere utgangspunkt, ifølge Bardalen.

– Samtidig skal vi ikke krisemaksimere. Men det er viktig at vi forbereder oss på at matproduksjonen i verden kan variere mer og at markedet kan bli mer turbulent. Det kan også ramme Norge, sier han.

