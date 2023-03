DNB anslår at prisene steg med 6,7 prosent i februar

– Vi venter at konsumprisindeksen vil vise en høyere prisvekst på mat- og drikkevarer enn normalt, men lavere enn i fjor. Vi anslår at strømprisindeksen i KPI vil gå litt ned, mens drivstoffprisene antas å ha vært om lag uendret. Dermed tror vi samlet vekst i konsumprisene vil avta fra 7,0 prosent i januar til 6,7 prosent i februar, skriver seniorøkonom Kyrre Amdal i DNB Markets i en morgenrapport mandag.

Norges Bank anslo i desember at kjerneinflasjonen, som er prisstigning uten avgiftsendringer og energivarer, ville holde seg uendret fra januar til februar på 5,9 prosent.

DNB skriver at prisveksten så langt har vært høyere enn Norges Bank anslo, og at den trolig var det også i februar. De mener at det er et argument for Norges Bank til å løfte rentebanen på møtet i mars.

