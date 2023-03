Bombedømt russer i avhør om terrorsaken

– Det foregår avhør av ham nå. Vi bestrider at han har noen tilknytning til terrorsaken eller miljøet, skriver den russiske mannens advokat Javeed Shah i en SMS til TV 2.

– Han avhøres kun som vitne, opplyser Shah til NTB.

Avhøret av mannen skjer samme dag som Oslo tingrett skal ta stilling til videre varetektsrestriksjoner for Zaniar Matapour, som er siktet for å ha begått terror da han løsnet skudd utenfor to utesteder i Oslo natt til 25. juni i fjor. To menn ble drept, og mange personer ble såret.

Ifølge opplysninger Nettavisen publiserte i helgen, skal 23-åringen ha fortalt norsk politi at han hadde truffet Matapour i en moské i Oslo.

Fra tidligere er islamisten Arfan Bhatti siktet i saken. Han er pågrepet i Pakistan og ikke utlevert til Norge. Også to andre menn ble i fjor høst pågrepet og varetektsfengslet i saken.

Russeren som mandag sitter i avhør, ble i 2018 dømt til ti måneders betinget fengsel for som 17-åring å ha laget en improvisert bombe i en leilighet på Grønland i Oslo. Året etter ble han utvist til Russland. Den gang uttrykte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) en særlig bekymring for den unge mannen og opplyste at han var radikalisert og sympatiserte med ISIL.

I desember i fjor ble russeren pågrepet på Svinesund da han søkte asyl i Norge og hevdet at han ble utsatt for kidnapping og tortur i Russland. Han har siden blitt holdt internert i påvente av en ny utsendelse fra Norge.

[ Fra PR-bransjen til Raymonds bord ]

[ Så mye penger har bomringen i Oslo sopt inn på 34 år ]