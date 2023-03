Blixtunnelen på Follobanen er stengt – tog sperrer sporet

Bane Nor opplyser klokken 8.40 at det er forsinkelser og innstillinger på Follobanen mandag morgen.

Årsaken er et tog som sperrer sporet i Blixtunnelen.

– Det er et tog fra Vy som har fått tekniske problemer. Toget står slik til i Blixtunellen at den er stengt for trafikk i begge retninger, sier pressevakt i Bane Nor Dag Svinsås til Nettavisen.

Togene kjører inntil videre Østfoldbanen til Ski.

Follobanen gjenåpnet søndag morgen etter at den måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk.

