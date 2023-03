VG: Mann i 20-årene livstruende skadd etter voldshendelse i Oslo sentrum

– Vi ønsker tips på dem som har informasjon, via vår tipsportal. Enten hvis du har vært i området, eller har annen informasjon om hendelsen, sier krimleder Bonnie Stokke i Oslo-politiet til VG.

Mannen ble natt til søndag slått bevisstløs i Haakon VIIs gate i Oslo. Han ble kjørt til Ullevål sykehus og blir operert for hodeskader.

Politiet opplyser at det var mange vitner til hendelsen. Pårørende er varslet.

To menn i begynnelsen av 20-årene er pågrepet. De to er foreløpig mistenkt for kroppsskade.