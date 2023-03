Mann livstruende skadd etter voldshendelse i Oslo – to personer er siktet

Det skriver Dagbladet.

Politiet opplyser søndag formiddag at mannen er livstruende skadd.

To personer i 20-årene er pågrepet. De er siktet for grov kroppsskade.

De to har fått oppnevnt advokat Kai Roger Vaag og advokat Gunhild Bergan som forsvarere, opplyser leder ved krimvakta hos Oslo-politiet, Bonnie Stokke, til avisen.

Vaag sier til Dagbladet at han foreløpig ikke har snakket med sin klient, men at det er planlagt et avhør søndag ettermiddag.

Politiet meldte om hendelsen i Haakon VIIs gate i Oslo klokka 02.10.