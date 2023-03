Forsvaret leter etter personer som er nektet tjeneste på feil grunnlag

Det skriver Dagens Næringsliv. Avisen skrev nylig om hvordan Forsvarets narkotikagruppe i flere år har gjennomført ulovlig vandelskontroll. Flere kommende soldater har blitt tatt ut av tjeneste rett før de skulle inn i leiren, som følge av denne praksisen.

– Etter å ha gjennomgått denne saken i løpet av den siste tiden, ser vi at det har sviktet i vår saksbehandling, sier oberstløytnant Petter Lysholm, nestleder ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS).

Nå har forsvaret startet en manuell gjennomgåelse for å finne personer som dette gjelder. I en dokumentar DN har laget forteller to unge menn om hvordan de ble stoppet av politiet etter å ha delt en joint. Til tross for at det ikke ble opprettet straffesak, ble de kastet ut av Forsvaret et halvt år senere.

Forsvaret har startet med å gjennomgå 2000 til 1998-kullene, før det skal gås videre tilbake. Lysholm sier 1988-kullet kan være det siste kullet som er aktuelle for gjennomgangen. Dette forklarer han med å vise til tidspunktet for når de faglige lederne i Forsvarets narkotikagruppe fikk tilgang til politisystemer.