Meglerhusene tror på enda høyere rente

23. mars kommer Norges Bank med ny rentebeslutning og nye prognoser for norsk økonomi til 2026. Omtrent samtidig starter lønnsoppgjøret. Det er allerede varslet at flere renteøkninger er på vei, og i desember spådde Norges Bank en topp for styringsrenten på 3,0 prosent til høsten.

Flere meglerhus spår imidlertid nå at toppen blir vesentlig høyere enn det, skriver E24, som har samlet sammen renteprognosene fra flere toneangivende aktører:

* Sparebank 1 Markets spår 3,75 prosent.

* Nordea Markets spår 3,75 prosent.

* Handelsbanken Markets spår 3,75 prosent.

* DNB Markets spår 3,50 prosent.

* Danske Bank Markets spår 3,25 prosent.

En styringsrente på 3,75 prosent betyr en boligrente rundt 5 prosent ute i bankene. For et boliglån på 4,5 millioner kroner og en rente på 3,89 prosent i dag, vil et hopp til 5 prosent rente øke den månedlige betalingen med 2.800 kroner, ifølge DNBs lånekalkulator.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i meglerhuset Nordea Markets sier til E24 at det vil koste å få ned prisveksten. Inflasjonsmålet er 2 prosent, men nå er prisveksten langt over dette.

– Ledigheten vil stige. Men samtidig er det mange ledige stillinger. Hele poenget med renteøkningene er å dempe etterspørselen, sier han.

[ Dersom du sliter med høye boliglånskostnader, er det flere grep du kan gjøre ]