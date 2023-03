Mann pågrepet og siktet for nettovergrep mot barn

Han ble torsdag varetektsfengslet i fire uker etter å ha blitt pågrepet på Romerike onsdag, skriver Romerikes Blad.

– Bakgrunnen for aksjonen er blant annet at Kripos sitt tipsmottak har mottatt tips knyttet til en konkret person som er identifisert som siktede. Vi har totalt tre tips som har gjort at vi startet etterforskning, sier politiadvokat Jeanette Svendsen til Romerikes Blad.

Mannen begjærte seg løslatt, men det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Det er ikke informasjon som antyder at siktede skal ha møtt noen av de fornærmede fysisk, men overgrepene skal ha pågått over en lengre periode.

– Det er mulig vi står overfor en sak med et ikke ubetydelig antall fornærmede, som er bosatt over hele landet. Den videre etterforskningen vil avdekke hvor mange barn under 18 år det er snakk om, sier Svendsen.