Trøndelag Ap støtter Brenna som nestleder

Det kommer fram i en protokoll fra styremøtet i partiet torsdag, som VG har fått sett innholdet i.

Dermed leder Brenna kampen mot Hadia Tajik om å bli nestleder – Trøndelag har hele 42 av de 300 delegatene ved landsmøtet. Fra før har Brenna fått støtte fra blant andre sitt eget fylkeslag i Akershus, og hun har ifølge VGs anslag 94 delegater i ryggen.

Trøndelag Ap går også inn for å gjenvelge resten av partiledelsen. Det betyr at den eneste endringen de ønsker, er at Brenna inntar posten Tajik trakk seg fra i mars 2022. På sentralstyrenivå vil de ha gjenvalgt to av sine egne: helseminister Ingvild Kjerkol og fylkesordfører Tore O. Sandvik.

De siste dagene har enkelte i Arbeiderpartiet gått ut med forslag om å velge både Brenna og Tajik som nestledere, og dermed skyve ut Bjørnar Skjæran. Et slikt forslag vil også medføre at partisekretær Kjersti Stenseng må ut, på grunn av regler om kjønnsbalanse. Denne ideen skyter derimot Trøndelag ned.

Stolleken er i gang i Aps toppledelse

Flere Ap-lag krever større utskiftninger i ledelsen enn bare å få inn en ny nestleder. Den eneste som foreløpig sitter trygt, er partileder Jonas Gahr Støre.

Støre har vært tydelig på at han ønsker to nestledere i partiet. Etter at Hadia Tajik gikk av i fjor på grunn av pendlerboligsaken, har Ap kun hatt én – Bjørnar Skjæran.

Fylkeslagene har frist til neste fredag med å spille inn sine kandidater til valgkomiteen.

Toner flagg

Startskuddet for kampen om plassene i toppledelsen gikk i forrige uke da Rogaland Ap kunngjorde at de ønsket et comeback for Tajik som ny nestleder.

Ap-lagene i Agder, Akershus og Troms, samt AUF, har på sin side kunngjort at de ønsker sittende kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder.

Onsdag tonet imidlertid de profilerte Ap-politikerne Tuva Moflag og Trine Lise Sundnes flagg og erklærte at de ønsker både Tajik og Brenna inn i toppledelsen som nye nestledere.

Vil ha endringer

Det er en løsning som vil innebære at Skjæran må ut. Det betyr også at sittende partisekretær Kjersti Stenseng vil gå med i dragsuget, ettersom det skal være kjønnsbalanse i toppledelsen.

Dagens Næringsliv erfarer at dette er en løsning som et flertall i Oslo Ap vil gå inn for. Men et formelt vedtak skal først fattes tirsdag neste uke, opplyser fylkessekretær Øyvind Slåke til NTB.

Verken han eller fylkesleder Frode Jacobsen vil kommentere DNs opplysninger overfor NTB.

Også Østfold Ap mener valgkomiteen bør gjøre endringer i dagens ledelse, opplyser fylkesleder Sindre Martinsen-Evje til NTB.

– Styret ønsker en nestleder til og at ledelsen må ses under en helhet. Her må valgkomiteen gis handlingsrom, sier han.

Skjæran får støtte fra nord

Fylkeslagene i nord vil derimot trolig ikke støtte en løsning som innebærer at Skjæran må tre til side. Skjæran har selv uttalt at han ønsker gjenvalg.

– Bjørnar har nok hele Nord-Norge bak seg, sier fylkessekretær Lill-Tove Ottesen i Finnmark Ap til NTB.

Finnmark Ap vil samtidig ikke forholde seg til nestlederspørsmålet før etter at valgkomiteen har kommet med sin innstilling. Samme posisjon har Vestland Ap inntatt.

Når valgkomiteens innstilling er klar, er foreløpig uvisst. Komiteen har ingen endelig frist, men vanligvis kommer innstillingen i forkant av partiets landsmøte, opplyser partikontoret til NTB.

Aps landsmøte går av stabelen fra 4. til 6. mai.

