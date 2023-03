MDG: Sametingspresidenten bør få tale fra Stortingets talerstol

– Det ville være en god anerkjennelse av viktigheten av den samiske befolkningen i Norge etter den opprivende konflikten vi har sett som følge av Fosen-saken, sier MDG-leder Arild Hermstad.

Det har skjedd fire ganger tidligere at eksterne har talt i Stortingssalen. Sir Winston Churchill, Folketingets formann Mogens Lykketoft, den svenske Riksdagens talsmann Per Westerberg og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Hermstad mener det er viktig at sametingspresidenten taler for å få fram ulike virkelighetsbeskrivelser av situasjonen.

– Det hadde vært ryddig dersom sametingspresidenten fikk lov å presentere for Stortinget hvordan Sametinget og den samiske befolkningen har opplevd prosessen opp mot regjeringen, sier Hermstad.

Fosen-aksjonistene har den siste uken demonstrert i Oslo. De protesterer mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

Mandag 13. mars skal Aasland redegjøre om regjeringens håndtering av Fosen-saken i Stortinget. Statsminister Jonas Gahr Støre er invitert til å tale i Sametinget når han besøker Karasjok i neste uke.

[ Fredag blir siste aksjonsdag for Fosen-aksjonistene – vil demonstrere på Slottsplassen ]