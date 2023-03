Etter 600 testturer starter Follobanen opp igjen: – Vi er glade

– Vi er glade for at vi endelig kan ønske pendlerne og de øvrige togreisende velkommen tilbake på Follobanen igjen, sier pressesjef i Bane Nor Anne Kirkhusmo til NTB.

Follobanen måtte stenge 19. desember i fjor, bare én uke etter at milliardprosjektet ble åpnet for trafikk. Det etterlengtede rutetilbudet mellom Nordre Follo, Østfoldbyene og Oslo skal være på plass fra søndag 5. mars.

Det første toget med passasjerer er planlagt å gå fra Ski til Oslo klokken 07.24.

– Vi har utført et omfattende testprogram der vi har gjennomført ulike tester, kjørt mer enn 600 testturer med tog og samlet inn og analysert måledata fra testkjøringene, sier Kirkhusmo.

Testkjøringen med tog skal ifølge Bane Nor ha gått bra. Anlegget fungerer som det skal.

– Vi vil også kjøre testturer i morgen, lørdag.

Bane Nor har kjørt med tre doble togsett, og togene har kjørt fram og tilbake mellom Oslo og Ski i begge tunnelløp og med full hastighet med 200 kilometer i timen.

