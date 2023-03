Ap-ordførere ber statsministeren stanse oppsplitting av Kristiansand

– Nå er nok nok. KS og KS’ storbynettverk anbefaler på det sterkeste at regjeringen ikke nok en gang overprøver lokalt fattede vedtak, skriver storbynettverket i en uttalelse.

Storbynettverket består av ordførere og byrådsledere i Kristiansand, Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø, Bærum og Drammen.

Nettverket mener det vil være «et alvorlig tillitsbrudd» om regjeringen tvinger gjennom at nye Kristiansand kommune skal deles opp.

– Vi er veldig tydelige på at vi ikke finner oss i å bli overkjørt. Størsteparten av det politiske miljøet er krystallklare på at lokaldemokratiet ikke skal overkjøres, sier Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) til Aftenposten.

Et flertall i bystyret vil at den nye storkommunen skal bestå. De ønsker ikke å gjennomføre noen folkeavstemning. Men regjeringen vil at de gamle kommunene Søgne og Songdalen skal avgjøre om de vil bryte ut.

Fredag sendte regjeringen en pressemelding om at de ønsker å legge til rette for at det skal holdes folkeavstemning i kommuner der staten har tatt initiativ til grenseendringer. Forslaget skal nå sendes på høring.

− Regjeringen er opptatt av at folk i Søgne og Songdalen skal bli hørt. Regjeringen legger opp til at departementet med en slik lovhjemmel gjennomfører en digital folkeavstemning blant innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kommuner, uttaler kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

− Dersom over halvparten stemmer for deling i henholdsvis Søgne og Songdalen, vil regjeringen lytte til det, fortsetter han.

