SV om regjeringens Fosen-beklagelse: – Må følge med handling

– Det var på høy tid at regjeringen beklaget bruddet på menneskerettighetene. Det er helt avgjørende for at vi som nasjon skal komme videre, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB på vegne av partiet.

Han sier imidlertid at det må følge med handling, og at bruddet på menneskerettighetene må opphøre raskt.

SV slutter seg også til de berørte Fosen-familienes krav om at et annet departement enn Olje- og energidepartementet (OED) må ta ansvaret for å behandle saken framover.

– Reindriftssamene på Fosen har ingen tillit til OED i denne saken, sier han.

