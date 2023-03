Støre møtt av Fosen-aktivister på Svalbard

– Det har blitt gjort en urett, og det føles rart å være der inne og klappe når han kommer inn, og smile, når vennene mine der nede i Oslo blir arrestert, sier Frida Johanne Bæivi til NTB.

Hun er same og elev på Svalbard folkehøgskole og sto utenfor i kulden og protesterte da statsministeren kom for å åpne de nye lokalene torsdag.

Statsministeren fikk blant annet en omvisning på internatet på skolen, hvor elever hadde tapetsert veggene med protester mot vindmøllene på Fosen.

– Det er et menneskerettsbrudd. Det er ganske alvorlig. Det har gått 500 dager, og så har de ikke gjort noe, sier Bæivi og sikter til tiden som er gått siden høyesterettsdommen i Fosen-saken.

– Ikke bra

Bæivi kommer selv fra Hammerfest.

– Min familie er sjøsamer, men vi har hatt nær kontakt med reindriften hele tiden og har vært med og hjulpet dem, sier hun.

Hun sto sammen med Piera-H. T. Guttorm, som jobber på universitetet på Svalbard. Han kommer fra reinbeitedistrikt 13 i Finnmark, hvor de også kjemper mot Davvi vindpark.

– At de har brukt 500 dager på å gjøre ingenting. Det er ikke bra i det hele tatt, sier han.

Støre: Politiet har ansvar

Kort tid før Støre ankom folkehøgskolen, begynte politiet i Oslo å arrestere demonstranter foran regjeringskvartalet i Oslo.

Statsministeren har følgende kommentar til det:

– Det er altså politiet som har ansvaret for å sørge for at det er sikkerhet og lov og orden i Oslo. Der hører demonstrasjoner hjemme. Der hører kritiske meningsytringer hjemme. Der hører også sterke meldinger hjemme. Men det er politiets ansvar å vurdere når noe går over grensen. Og det tar jeg til etterretning.

Han synes det fint med engasjement fra elevene.

– Dette er demokrati. Og når du er i en utdanningssituasjon, på folkehøgskolen, så er det klart du har engasjement knytter ut disse spørsmålene, sier Støre.

Mener statsministeren går rundt grøten

Statsministeren har vært på Svalbard i to dager, og et av temaene på reisen har vært overgangen til fornybarsamfunnet. Også på Svalbard vurderes det å sette opp vindmøller.

– Det er ikke noe sted du reiser i Norge i dag, fra Svalbard i nord til Agder i sør, hvor ikke spørsmål om kraft, nett, enøk og disse overgangene står på dagsordenen. Nå er det vår oppgave som samfunn å håndtere det på en måte hvor vi tar inn de riktige hensynene, sier statsministeren.

Og fortsetter:

– Når det gjelder Fosen, så handler det om urfolksrettigheter. Og der har vi en helt opplagt oppgave å gjøre og sørge for at utviklingen tar godt vare på det.

Da Støre forlot folkehøgskolen, stoppet han opp og tok en liten prat med demonstrantene utenfor. Det synes H.T. Guttorm var bra, men han opplevde at statsministeren gikk rundt grøten.

– Han sa de jobber med saken.

