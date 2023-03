Fetteren til Birgitte Tengs skal drøfte erstatningskrav med justisministeren

Mens fetteren skal delta på møte med justisministeren på videolink fra Spania, hvor han bor, vil faren hans Jakob og advokat Arvid Sjødin møte på statsrådens kontor i Nydalen i Oslo klokka 13.00.

Møtet skal dreie seg om en mulig erstatning til fetteren, som i november i fjor ble endelig frikjent for å betale erstatning til Birgitte Tengs' foreldre, som om han hadde vært kusinens drapsmann.

Sjødin bekrefter overfor NTB at det dreier seg om fetterens krav om erstatning og oppreisning for den belastningen han har vært utsatt for etter frifinnelsen i 1998. Fetteren kommer til å fremme et økonomisk krav og forsøker nå å klargjøre med statsråden hvordan den videre rettslige prosessen skal foregå.

– Frifinnelsen ble ødelagt

– Min klient har levd med en dom som Menneskerettighetsdomstolen fant uriktig og krenkende fordi den brøt med uskyldspresumpsjonen. Dommen ødela frifinnelsen hans. Den ble ikke endret. I den sivile dommen står det rett ut at han drepte Birgitte, selv om han var frifunnet av juryen, sier advokaten til NTB.

– Vi har blitt skuffet så mange ganger opp gjennom årene at det er naivt å ha blindt tiltro til at dette vil bli ordnet nå. Men vi håper, sier fetterens far til NRK.

Mehl: Vil se på lovverket

Justisminister Emilie Enger Mehl sa i oktober at hun ville se på lovverket som gjorde at fetteren fortsatt var låst til erstatningsdommen selv om han var frikjent for drapet i lagmannsretten.

Fetteren ble i 1997 dømt i tingretten for drapet på sin kusine etter at han ble manipulert i avhør til å tilstå. Han ble frikjent i lagmannsretten i 1998 etter at han trakk tilståelsen sin. I fjor ble han altså også frikjent for erstatningskravet etter 24 år. Han har aldri betalt erstatningen på 100.000 kroner til tanten og onkelen.

I februar ble Johny Vassbakk dømt for drapet på Tengs. Dommen er anket til lagmannsretten.

