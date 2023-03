Drap og selvdrap i Trondheim: Alle de tre døde hadde skuddskader

– Vi kan nå bekrefte at alle de tre involverte har skuddskader. Ifølge foreløpig obduksjonsrapport antas dødsårsaken til alle tre å være skuddskadene, sier Thomas Berg, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt, i en pressemelding.

Det ble funnet en hagle på åstedet som politiet har beslaglagt. Politiet opplyser at dette våpenet er sendt til Kripos for analyse.

– Politiet avventer flere rapporter og sakkyndigvurderinger fra Kripos, deriblant åstedstolkningen. Etterforskningen fortsetter og fremover vil vi blant annet gjøre undersøkelser av elektroniske spor, sier Berg.

Alle de tre som ble funnet døde er i familie, og en av de døde er siktet for å ha drept de to andre før han tok sitt eget liv. Den siktede er en mann i 70-årene. De to andre avdøde er en mann i 20-årene og en kvinne i 50-årene. Mannen i 20-årene er sønnen til den siktede og den døde kvinnen.

Det var ved 21-tiden torsdag 9. februar at politiet ble varslet etter at en person ikke fikk kontakt med de tre. Da politiet kom til boligen på Singsaker i Trondheim, fant de tre døde personer.

[ To personer er alvorlig skadd etter voldshendelse i Oslo ]