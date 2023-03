Politiet bar Greta Thunberg bort fra utenfor Finansdepartementet

Rundt ti demonstranter ropte «la fjellene leve» da politiet løftet dem vekk fra inngangspartiet til Finansdepartementet. Ti minutter tidligere hadde aksjonistene fått pålegg om å fjerne seg.

En av aksjonistene som ble fjernet, var den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg. Hun forlot området uten å snakke med pressen. En annen av aktivistene, Oda Andersen, forteller til VG at man føler seg sårbar i en slik situasjon, men at de forsøker å være en del av et stort og viktig budskap.

Tidligere onsdag fjernet politiet som sperret inngangene ved Nærings- og fiskeridepartementet.

– Vi fikk en begjæring fra departementet om å sørge for at ansatte fikk tilgang til bygget, sier innsatsleder Erik Hestvik i politiet til NTB etter at de fjernet aktivistene ved Næringsdepartementet.

Fjerningen av aktivistene skjer etter at politiet har fått anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) om å fjerne demonstrantene utenfor departementene.