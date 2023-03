Bjørnar Moxnes innstilt til gjenvalg som Rødt-leder

Marie Sneve Martinussen er på sin side innstilt til å fortsette som 1. nestleder, opplyser Rødt i en pressemelding.

Der sier også Moxnes at han er svært motivert til å fortsette.

– Rødt har brutt sperregrensa, vokst kraftig og blitt en maktfaktor i norsk politikk, men mye er fortsatt ugjort. Regjeringspartiene tar ikke kraftfulle grep for å løse strømpriskrisen og få ned forskjellene, og vi ser en Høyrebølge på målingene.

Han sier at partiet vil bruke høstens lokalvalg til å holde høyresiden unna makten i landet og sikre flere røde kommuner. Moxnes mener også at det er et tomrom som trenger å fylles når det gjelder det felles sikkerhetsnettet i samfunnet. Den plassen ønsker han at Rødt skal ta.

– Her ligger også oppskriften på å snu skuffelsen vi har sett etter regjeringsskiftet, og skape nytt håp og virkelig forandring. Målet må være å skape flertall for forandring. Rødt må ta vår del av ansvaret for å skape et sterkt fellesskap av folk, fagbevegelse og partier om politikk som løser vanlige folks problemer.

Valgkomiteen foreslår også flere endringer i partiledelsen. Reidar Strisland er innstilt som ny partisekretær, mens Lætif Akber, Hannah Berg, Per Anton Nesjan og Alexander Utgård Hopland-Wøien er innstilt som nye fjes i sentralstyret.

