Mann tiltalt for mordbrann på Rykkinn erkjenner straffskyld

Den 34 år gamle mannen er tiltalt for blant annet mordbrann etter at han tente på en blokkleilighet på Rykkinn i oktober 2021. Han erklærte seg skyldig da saken startet i Ringerike, Asker og Bærum tingrett tirsdag, melder Budstikka.

Mannen er tiltalt for brudd på straffeloven paragraf 355, den tidligere såkalte mordbrannparagrafen.

«Det oppholdt seg 67 beboere i bygget som måtte evakueres og som lett kunne ha omkommet om ikke brannen hadde blitt oppdaget og varslet i tide», står det i tiltalebeslutningen.

Strafferammen er fengsel fra to til 15 år.

Han er også tiltalt for å ha gjort skade på bygningen for minimum 4,3 millioner kroner og for å gjentatte ganger ha brutt besøksforbudet overfor personen som disponerer leiligheten hvor brannen startet.

