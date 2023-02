SV vil kalle inn Støre i Fosen-saken

– Vi kommer til å be statsministeren komme til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at menneskerettighetsbruddet på Fosen avsluttes, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken i SV til Vårt Land.

Haltbrekken var mandag morgen utenfor Olje- og energidepartementet der demonstrantene som krever at regjeringen følger opp Høyesteretts konklusjon om at vindmølleparken er oppført i strid med urfolksrettigheter.

Også olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) kommenterte demonstrasjonene mandag morgen.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes en fredfull markering har vært bra for demokratiet. Men når det gjelder hendelsene rundt demonstrantene, er det DSS som håndterer det, sier Aasland til NRK mandag morgen.

[ Flere hundre demonstranter tilbake ved Olje- og energidepartementet ]

[ Politiet fjernet aktivister fra Olje- og energidepartementet ]