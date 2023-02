Over 200 har fått tilbud om oppfølging etter masseskytingen i Oslo

De fleste som har fått tilbud om hjelp var på stedet da skytingen fant sted og tok kontakt med Oslo kommunes akutte kriseteam kort tid etter hendelsen, skriver NRK.

– Det kan være at de nettopp hadde vært på hendelsesstedet, at de har et ansvar knyttet til rammede grupper, eller personer som har fått reaktivert tidligere traumer, sier avdelingsdirektør Stine Wågsås i helseetaten i Oslo kommune til kanalen.

To personer ble drept og over 20 skadet i masseskytingen i Oslo sentrum 25. juni 2022.

