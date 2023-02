Mehl sier nei til Oslo-byråds ønske om lokal rusreform

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) avviser samtidig i et brev til Mushtaq, som er Ap-byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, at departementet kan gi et unntak som sikrer reformen bystyret ønsker, skriver Avisa Oslo.

Et flertall i bystyret støtter et Høyre-forslag om å møte mindre narkotikaovertredelser med rådgivning, helsehjelp og alternative reaksjonsformer fremfor straff.

– Regjeringen vil at bruk og befatning med mindre mengder narkotika til eget bruk fortsatt skal være straffbart, men rusavhengige skal bli møtt med hjelp og oppfølging fremfor straffereaksjoner. Dette er slått fast i regjeringsplattformen og legger rammene for regjeringens arbeid, skriver Mehl.

[ Ny Ap-byråd i Oslo vil ha lokal rusreform i hovedstaden ]