MDG om rusreform-nei i Oslo: – Denne regjeringen er dobbel ulykke for rusbrukere

Tidligere denne måneden ba Oslos nye Ap-byråd Usman Mushtaq regjeringen sørge for at Oslo kommune kan få teste en lokal rusreform.

Det sier altså Mehl nei til, meldte Avisa Oslo tidligere mandag.

– Departementet har ikke noen mulighet til å behandle en slik søknad. Straffeloven og legemiddelloven er som andre lover vedtatt av Stortinget og bindende også for myndighetene. Departementet kan ikke uten hjemmel innvilge søknader om å gjøre unntak fra loven, skriver hun i et brev til byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester, uttaler justisministeren, ifølge avisa.

MDG-lederen oppgitt

Det får Arild Hermstad, partileder i MDG, til å reagere.

– Senterpartiet torpederer lokaldemokratiet for Oslo nok en gang. Ofrene for denne politikken er mange, og det rammer de mest sårbare. Denne regjeringen er dobbel ulykke for rusbrukere, sier han i en uttalelse til Dagsavisen.

Han refererer til hvordan regjeringspartiene i to omganger har stemt nei til reformen, og mener regjeringen nå svikter på nytt.

[ Ribbet for grønnsaker i butikkene: – Problemene kan fortsette ]

Miljøpartiet fortsetter kampen

I MDGs partiprogram står det at partiet ønsker å fjerne straff for bruk og besittelse av brukerdoser av illegale rusmidler, og at de ønsker å legalisere bruk av cannabis.

– For MDG vil arbeidet for en rusreform ikke stoppe, verken her i Oslo og nasjonalt. En total endring i hvordan sårbare rusbrukere behandles vil være en sentral sak for meg i årene som kommer, sier Hermstad.

[ Mehl sier nei til Oslo-byråds ønske om lokal rusreform ]