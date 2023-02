Mange dødsfall i Norge i fjor – høyeste antall på nesten 30 år

Tall P4 har hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at 45.774 personer døde i Norge i fjor.

Kun to ganger de siste hundre årene har dødstallet for ett år i Norge vært høyere: i 1993 (46.597) og 1990 (46.021).

En av forklaringene til de høye tallene er etterslep fra koronapandemien. I fjor ble det registrert 3.460 covid-19-assosierte dødsfall.

På grunn av at det under pandemien var lav dødelighet av andre infeksjonssykdommer, har Folkehelseinstituttet tidligere uttalt at vi har fått forskjøvet eller utsatt en del dødsfall.

