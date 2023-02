Ap-topp: – Vindmøllene må rives

– Sånn jeg tolker dette, så må vindmøllene rives, sier Ap-ordføreren til VG.

Wilhelmsen mener det har vært altfor dårlig dialog med samiske aktører og ber om bedre dialog for å unngå slike saker i fremtiden.

– Vi krever umiddelbar handling for å finne løsninger som gjør at det pågående rettighetsbruddet mot samiske reindriftsutøvere på Fosen tar slutt, sier han og understreker at Tromsø er en urfolksby, og at samenes rettigheter må overholdes.

Han retter også kritikk mot regjeringen for måten den har behandlet aksjonistene.

– Dette er en fredelig aksjon mot brudd på menneskerettigheter. Vi aksepterer ikke at aksjonistene behandles på denne måten.