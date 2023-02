Ap foreslår tiltak for håndtering av varslingssaker i Forsvaret

– For å unngå at de det er meldt varsling på kan komme videre uten konsekvenser, tenker jeg vi må sette inn tiltak, sier forsvarspolitisk talsperson Nils-Ole Foshaug i Arbeiderpartiet til NRK.

Han foreslår at personer det er varslet om, ikke skal kunne bli forfremmet før varslingssaken er ferdigbehandlet. Man skal heller ikke få tjenesteuttalelsen, en form for sluttattest, før saken er ferdigbehandlet, foreslår han.

Talsperson for forsvarssjefen, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, sier det pågår flere prosesser for å forbedre håndteringen av varslingssaker.

– Forsvaret takker for Nils-Ole Foshaug sitt innspill. Innspillet vil på linje med andre konstruktive forslag som Forsvaret mottar, bli behandlet og tatt med i det videre arbeidet, sier han.

En av de største fagforeningene i Forsvaret er derimot skeptisk til forslaget om å nekte forfremmelse for personer med en varslingssak mot seg.

– Jeg er i utgangspunktet uenig. Hovedgrunnen er at det i for stor grad bryter med rettsprinsippet om at du skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF).

Han mener derfor at det kan diskuteres om det bør finnes en mellomvei – der varslingssaken kan tas med i en helhetlig vurdering.

