– Nå skal vi forberede oss til sommerens Nato-toppmøte i lys av diskusjonene om hvor mye vi bruker på forsvaret. Jeg kan si at vi kommer til å bruke mer penger på forsvar framover, sier han til Dagbladet.

Han legger til at man er opptatt av å bruke pengene på riktig måte. Samtidig erkjenner Støre at det er vanskelig for Norge å nå Natos ambisjon, som er å bruke to prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI). Når olje- og gassprisene stiger raskt, stiger også Norges BNI raskt.

Regjeringen foreslo et forsvarsbudsjett for 2023 på om lag 76 milliarder kroner, som var en økning på nærmere 7 milliarder kroner fra 2022. Nå skal dette øke mer, skal vi tro statsministeren.