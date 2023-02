Samisk aksjon fortsetter: – Motivasjonen styrker seg for hver dag

Det er Ella Marie Hætta Isaksen som sier dette til NRK. Overfor TV 2 legger hun til at dette er fordi vinterferien i Oslo er over på mandag, og de ikke ønsker at ansatte skal kunne komme seg inn i bygget gjennom andre innganger.

Torsdag var det 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanlegget på Fosen er ulovlig oppført, ettersom det krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Anlegget står fortsatt, og det er ikke klart hva som skal skje videre.

Torsdag formiddag tok derfor tolv samiske aktivister fra den kulturpolitiske organisasjonen NSR-Nuorat og Natur og Ungdom (NU) seg inn i resepsjonen i departementsbygningen i Oslo sentrum i protest. Der har de vært siden.

– Motivasjonen styrker seg for hver dag som går, sier Hætta Isaksen til VG.

Hun sier de ikke kommer til å forlate bygget frivillig før det er bestemt at vindturbinene skal rives. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) sier de vurderer situasjonen fortløpende.

Aktivistene har flere ganger de siste dagene hevdet at de ikke har fått tilgang til mat, og at journalister ikke slipper inn på området. Fredag skrev aksjonisten Rasmus Berg på Twitter at de hadde fått mat etter 27 timer.