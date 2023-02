Sametingspresidenten besøker aksjonister i regjeringskvartalet

Aksjonen er en protest mot vindkraftanlegget som er satt opp i et samisk reindriftsområde på Fosen, og som Høyesterett har slått fast at er oppført ulovlig.

– Jeg gleder meg stort til å komme til Oslo og hilse på aksjonistene. Jeg skal gjennomføre et møte med olje- og energiminister Terje Aasland på torsdag, og jeg forventer at departementet tar kravet om at menneskerettighetsbruddet skal opphøre på alvor, og at de forbereder seg grundig til dette møtet, sier sametingspresident Silje Karine Muotka i en pressemelding fra Natur og ungdom.

Aksjonen har pågått siden torsdag. Det er den kulturpolitiske organisasjonen NSR-Nuorat og Natur og Ungdom (NU) som står bak.