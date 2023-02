Det opplyser Ella Marie Hætta Isaksen, en av aksjonistene, til NTB.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) bekrefter at de ikke ville slippe Thunberg inn, men i stedet tilbød henne å snakke med aksjonistene gjennom en sidedør til resepsjonen.

– Bakgrunnen for den beslutningen er at DSS av sikkerhetsmessige hensyn ikke ønsker at flere demonstranter skal ta seg inn i bygget, sier seniorrådgiver Espen Evensen i DSS til NTB.