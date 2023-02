Sykehus: Flere enn før ringer 113 når de ikke får tak i fastlegen

Sollid er sjef for prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus (Ous).

Han forteller til NRK at i fjor måtte AMK-sentralen i Oslo svare på 273.000 nødsamtaler, og at det er nesten 40.000 flere enn for to år siden.

Tallet øker videre, og flere av innringerne sier de har prøvd fastlege eller legevakt først.

– Fordi de ikke kommer igjennom velger de til slutt å ringe 113, sier Sollid.

Ifølge han er det ingenting som tyder på at folk er sykere enn før, men påpeker at mange steder i landet er det krise i fastlegeordningen.

Mange kommuner mangler fastleger. Mens andre, som Oslo, har nok fastleger, men lang ventetid for å komme inn til legen.

– Da blir det en betydelig større belastning for 113-sentralene våre, sier Sollid.

