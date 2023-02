LOs største forbund krever økt skatt – Vedum holder igjen

Fagforbundet er LOs og Norges største arbeidstakerorganisasjon, med over 400.000 medlemmer.

Regjeringspartiene og SV har fra i fjor til i år økt det generelle skattenivået i Norge med over 46 milliarder kroner. Finansministeren sier til Aftenposten at målet er unngå å øke skattenivået ytterligere.

– Uten tvil. Målet er jo å klare å videreføre det skattenivået vi har nå, sier Vedum.

Fagforbundet går blant annet inn for økt skatt på formue og utbytte, samt på overskudd fra finansielle tjenester og forsikringer. De vil også ha økt skatt på inntekter over 900.000 kroner og lik eller redusert skatt for inntekter under dette.

Aps Lise Christoffersen sier at Ap er på lag med Fagforbundet om å styrke velferdsstaten. Men den konkrete innretningen på skatt må partiet komme tilbake til når regjeringens budsjettforslag kommer.

– Vi må finne en balanse mellom å skape og dele så vi har et rettferdig og omfordelende skattesystem, sier hun.