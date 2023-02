Anniken Huitfeldt søker ikke gjenvalg til Aps sentralstyre

Det opplyser Huitfeldt selv på Facebook.

– I dag har jeg gitt valgkomiteen i Akershus Ap beskjed om at jeg ønsker å forsette som leder i fylkespartiet. Samtidig har jeg skrevet til dem at jeg ikke søker gjenvalg i partiets sentralstyre. Etter 25 år i sentralstyret, fra 2002 pluss fire år som AUF-leder 1996-2000, er det på tide å gi Akershus en ny stemme i Arbeiderpartiets øverste organ. Jeg er fullt motivert til å stå på for Akershus Ap i tida som kommer, skriver hun.

Det var Romerikes Blad som først viderebrakte nyheten. Avisen mener dette baner vei for kunnskapsminister Tonje Brenna som ny nestleder i partiet.