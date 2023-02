Samme rutetilbud på Follobanen som opprinnelig planlagt fra 5. mars

– Vi er så sikre som vi kan få blitt på at Follobanen vil åpne 5. mars. Analysene og testene vi har gjort viser at det vil gå bra, så langt vi kan se det nå, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor på en pressekonferanse fredag.

Han sier at rutetilbudet fra 5. mars vil bli det samme som det var planlagt for da Follobanen åpnet i desember.

– Vi vil holde på med testkjøring fram til da, og vi vil også gjennomføre arbeid i tunnelen av mindre karakter, sier Frimannslund.

Han sier at det også vil bli gjort arbeider i Blixtunnelen i forbindelse med en togfri periode i påsken og i sommer.

– Det er arbeider som Ikke driftskritiske, men som gjøres for at anlegget skal bli enda mer robust ellers hadde vi gjort det allerede nå, sier konsernsjefen.

