Fornærmede i Furuset-skyting er fremdeles innlagt på sykehus

Det forteller bistandsadvokat Vidar Lind Iversen til Dagbladet.

Fornærmede er fremdeles ikke avhørt, men det skal etter planen skje på mandag.

– Så kommer det an på formen hans, sier Iversen.

En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk etter skytingen, som fant sted ved Furuset stadion i Oslo, like ved Ikea, tirsdag kveld. Mannen er varetektsfengslet i fire uker. Han erkjenner at det var han som skjøt, men ikke at det var et drapsforsøk.

– Han skjøt for å skremme, har hans forsvarer, advokat Øystein Storrvik, tidligere uttalt.