Det kan bli streik for redningsmannskaper i Norsk Luftambulanse

Det var i midten av desember i fjor det ble brudd i forhandlingene mellom redningsmannskapene i Norsk Luftambulanse helikopter og NHO Luftfart.

Forhandlingsleder Lars Petter Larsen i Parat sier at faren for streik er til stede, men understreker at det ikke vil gå utover redningsoppdrag eller livreddende arbeid.

– Hvis meklingen ikke fører fram på mandag, vil det være seks stykker som går ut i streik på tirsdag. En streik vil kun ramme et verdenscuprenn i alpint, hvor vi da ikke kan stille redningsmannskaper, sier han.

Meklingen vil dreie seg om lønn, arbeidsbelastning og tid til vedlikehold av treningsferdigheter.

– Det som er spesielt, er at redningsmenn er de eneste som har tredelt rolle. En flyoperativ rolle, en rolle med medisinske kunnskaper og en redningsteknisk rolle. Det er ingen sammenlignbare grupper for redningsmannskapet å sammenligne vilkår og krav mot, så derfor er dette en litt spesiell situasjon, sier Larsen.

Ettersom redningsmannskapene og ledelsen i Norsk Luftambulanse ikke kom til enighet i forhandlingene i desember, ba de Riksmekleren om hjelp. Tillitsvalgt for redningsmennene, Arne Sveinhaug, sa i desember at selskapet ikke viste vilje til å finne løsninger.

– Vi mener arbeidsgiver ikke oppfyller kravene til nasjonal standard for redningsmenn når det gjelder nødvendig vedlikeholdstrening. Dette ser vi alvorlig på. Vi gjør en viktig jobb for syke, skadde og personer i nød, da kan vi ikke akseptere at det spares inn på trening, sa Sveinhaug etter at forhandlingene ikke nådde fram.

Meklingen er berammet mandag 27. februar, og det er Bjørn Lillebergen som er satt opp som mekler mellom partene.