Tingretten vil løslate mann som er siktet for drapsforsøk etter knivstikking i Oslo

– Han erkjenner knivstikkingen, men han erkjenner ikke nødvendigvis straffskyld. Det har vært en forutgående situasjon der han selv ble angrepet, sier mannens forsvarer Aase Karine Sigmond til NTB.

Det var natt til 27. desember i fjor at en politipatrulje ble kontaktet i Hammersborggata i Oslo sentrum av en mann med stikkskader. Kort tid senere ble en mann i 30-årene pågrepet og siktet for drapsforsøk.

Mannen i 30-årene har sittet i varetekt siden 28. desember, men onsdag besluttet Oslo tingrett at han skal løslates.

I kjennelsen kommer det fram at det er mulig at siktelsen for drapsforsøk vil kunne endre seg. Tingretten mener samtidig at det ikke kan sies at det er sannsynlig at mannen vil begå nye lovbrudd ved løslatelse.

Aktor har anket løslatelsen og fått medhold i at den gis oppsettende virkning, som betyr at mannen blir sittende i varetekt til fengslingen er behandlet av lagmannsretten.

– Jeg regner med at anken behandles i lagmannsretten i dag eller i morgen, sier Sigmond.