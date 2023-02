Styret ved Oslo universitetssykehus ga grønt lys til kutt

«Styret tar til orientering de planlagte tiltakene for å gjennomførenødvendige bemanningstilpasninger for å sikre et resultat i samsvar medbudsjettet for 2023», lyder vedtaket som flertallet stilte seg bak.

De ansattes representanter i styret mente sykehusledelsen burde få beskjed om å ha fokus på at tiltakene ikke svekker pasientbehandlingen og arbeidsmiljøet. De viste også til at regjeringen har lovet økte midler i revidert nasjonalbudsjett, og ville be ledelsen komme tilbake med en ny tiltaksliste etter dette.

Men styreleder Gunnar Bovim mente styret kan ta for gitt at de vil få en slik sak på bordet dersom sykehuset får mer penger.

De planlagte kuttene har skapt stor uro i flere avdelinger på sykehuset. Ved hjertekirurgen varslet over halvparten av de ansatte at de vil si opp, men et nytt forslag fra ledelsen tirsdag kan føre til at flere av dem velger å bli, ifølge NRK. Ansatte har også ropt varsku om kapasiteten ved nyfødtintensiven.