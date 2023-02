Organisasjoner ber regjeringen innføre totalforbud mot tobakk – Uaktuelt, svarer Sp-topp

I mars skal helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) legge fram folkehelsemeldingen, hvor det er ventet å komme en ny tobakksstrategi. Både Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL) har kommet med flere forslag til innstramminger i tobakkspolitikken i forkant.

– Tobakk bidrar til mye sykdom, lidelse og tapte leveår. Skal vi nå målet om et tobakksfritt samfunn, bør vi bruke offensive virkemidler, som for eksempel et salgsforbud for fremtidige generasjoner, sier generalsekretær Frode Jahren i LHL til Altinget.

Kreftforeningen ønsker et tobakksfritt Norge i 2030 der under 3 prosent av befolkningen røyker. Et forbud mot salg til alle som er født etter 2010, er et tiltak som kan bidra til dette, påpeker foreningen.

Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet, opplyser til NTB at et forbud er noe de ikke vil godta.

– Det er uaktuelt for Senterpartiets stortingsgruppe å gå inn for noe forbud mot snus og tobakk. Det er heller ikke en sak regjeringen har konkludert i. Dette er Senterpartiets syn, og vi tror ikke Arbeiderpartiet heller er enige i en forbudslinje, sier han.

– Dersom et forbud er feil vei å gå, hvilke tiltak er da aktuelle?

– Det vil jeg ikke ta stilling til nå. Det må vi komme tilbake til, sier Pollestad.

[ Jeg fikk et spørsmål fra fastlegen man ikke skulle tro var mulig å få i Norge ]

[ Gunn-Anita sparte så mye at strømselskapet kom på døra ]