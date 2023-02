Furuset-siktede fengslet i fire uker

Den 43 år gamle mannen ble torsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han er dessuten underlagt medieforbud og må sitte isolert de to første ukene av fengslingsperioden, ifølge Dagbladet.

Rettens kjennelse er unntatt offentlighet.

Mannen hadde på forhånd samtykket til varetektsfengsling, men bare i to uker, ifølge TV 2.

Samarbeider med politiet

Det var litt over klokken 20 tirsdag at politiet fikk en rekke meldinger om flere skudd som var avfyrt på parkeringsplassen ved Furuset stadion i Oslo, like ved Ikea. Politiet fikk etter hvert kontakt med en mann i 30-årene som var skadd. Han hadde selv tatt seg til Ahus, der han er innlagt og får behandling for en skuddskade. Han er ikke livstruende skadd.

43-åringen ble pågrepet i en Mercedes på Romerike like før klokken 22 samme kveld.

– Siktede i saken avga forklaring i et lengre første avhør. I avhøret knyttet han seg til hendelsen, og han samarbeider med politiet. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen for drapsforsøk, skriver Oslo politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

– Han utstyrte seg med dette grove våpenet for å skremme, ikke for å drepe, sier Storrvik til Avisa Oslo. Våpenet er en AK-47, en kalasjnikov

Siktede beklager

Siktede har beskrevet en konflikt i forkant av hendelsen, men Storrvik vil ikke gå i detalj. Siktede beklager det han gjorde, ifølge forsvareren.

– Videre etterforskning i dag vil blant annet dreie seg om å få til et avhør av den fornærmede mannen, i tillegg til at det fortsatt er sentrale vitner som skal avhøres. Av den grunn ønsker politiet fortsatt ikke å gå nærmere inn på detaljer om hendelsesforløp, mulige motiv og foranledning til skytingen, skriver politiet.

