Fredrik Solvang varsler Sophie Elise-debatt

Den siste uken har det stormet rundt Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise.

Forrige søndag publiserte 28-åringen et bilde av seg selv og en annen influenser på Instagram. Bildet viser de to sammen foran et speil. Den andre influenseren holder en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

«Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen», sto det i teksten under bildet. Posten ble slettet etter kort tid.

I torsdagens «Debatten» på NRK skal saken drøftes, melder programleder Fredrik Solvang på Instagram. Det skriver Dagbladet som omtalte saken først.

«Vi trenger din hjelp! Hvem bør stå overfor kringskastingssjefen og si hva som er galt med at Sophie Elise fronter NRK?» skriver Solvang, og legger til:

«De som bare mener SE er dum, trenger vi ikke. Heller ikke de som bare mener NRK burde vært som det alltid var. Skjønner?»

