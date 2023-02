Fellesforbundet ønsker politisk styrte strømpriser

– Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa. Det slår utvalget fast i rapporten som Klassekampen har fått tilgang til.

Kraftutvalget, som har vært ledet av Fellesforbundets nestleder Kine Asper Vistnes, sier at målet for strømpolitikken er å sikre et langsiktig konkurransefortrinn og en forutsigbar prisutvikling på strøm.

Kraftutvalget vil opprette et statlig strømselskap som skjermer husholdningene og bedrifter fra uforutsigbare svingninger i markedet. Selskapet skal kjøpe kraft fra leverandørene og tilby fastpriskontrakter og prissikringsavtaler til husholdninger og bedrifter.

Vistnes sier de ønsker en tydelig endring fra dagens markedsstyrte kraftsystem.

– Vårt utgangspunkt er at folk opplever for høye strømregninger og at industrien har mistet konkurranseevne. Det vil vi løse med langsiktige tiltak som vil gi folk og bedrifter forutsigbarhet, sier Vistnes.

