Mann tiltalt for hatefulle ytringer etter Oslo-skytingen

Det var etter at to personer ble drept i en skyting mot flere utesteder under Oslo Pride, at mannen i 20-årene fra Sogn og Fjordane skrev i et kommentarfelt.

– Fantastiske nyheter! Skyteepisoden var en helteinnsats og en advarsel om slikt søppel skal vekk! (Hjerteemoji) ANTI-LGBTQ!!

Ifølge tiltalen kom mannen også med ytringer der han kalte seg hvit nasjonalist, og senere hetset han både muslimer, jøder og mørkhudede.

Det siste forholdet mannen er tiltalt for, er en trussel han kom med i sosiale medier mot en navngitt person.

Saken mot mannen kommer opp i Sogn og Fjordane tingrett den 28. april, og det er satt av én dag til saken. Forbrytelsen har en strafferamme på opptil tre års fengsel.