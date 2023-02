Frp beskylder regjeringen for feilinformering om strømstøtte

I Stortingets spørretime onsdag gikk Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland i strupen på olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

– Erkjenner statsråden at han tok feil om at Tyskland ikke har bedre støtteordninger for sitt næringsliv enn hva vi har i Norge? ville Halleland vite.

Han viste til at faktasjekkere i faktisk.no nylig publiserte en omfattende oversikt over hvordan den norske strømstøtteordningen egentlig slår ut sammenlignet med andre land i Europa, basert på tall fra flere analyseselskaper.

Når bedrifter tas med i ordningen, ligger Norge bak land som Tyskland, samt Østerrike, Nederland, Malta, Luxembourg, Slovakia, Italia og Storbritannia.

Om bare husholdninger tas med, ligger Norge på en sjetteplass, bak Nederland, Østerrike, Malta, Storbritannia og Slovakia.

Aasland svarte med å forsvare de norske ordningene, inkludert satsingen på fastprisavtaler til næringslivet. Disse mener Aasland gir priser som kan stå seg godt sammenlignet med Tyskland.

– Men det er fremdeles viktig å få på plass enda bedre konkurranse i dette markedet for å styrke bedriftenes mulighet til å få langsiktige, gode avtaler for strøm som en viktig innsatsfaktor, sa han.

Olje- og energiministeren påpekte at næringslivet nå tilbys treårskontrakter nede i godt under 1 krone per kWh. Og sjuårskontrakter på godt under 70 øre.

– Jeg mener at det i konkurranseflaten mot for eksempel Tyskland står seg veldig godt. Der er prisinnretningen sånn at man betaler 1,40 kroner per kWh for det som overstiger 30.000 kWh, sa Aasland.

